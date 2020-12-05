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    İzmir'de kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracından uyuşturucu çıktı

    Konak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polis ekiplerinin uygulamasına takıldı.
    • İHA
    • 05.12.2020 - 09:30
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 09:38
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    İzmir'de kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracından uyuşturucu çıktı

    İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

    İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında motosikletli yunus timlerince içerisinde 4 şahsın bulunduğu 35 HSD 92 plakalı kamyonet durduruldu.

    ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Alsancak Gar önündeki denetimlerde, araçtan indirilerek kimlik sorguları yapılmak istenen AA., H.B., VK ve H.B., isimli şahıslardan ikisinin üzerinde kimlik olmadığı tespit edilirken, ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalar da bir miktar bonzai bulundu.

    İzmir'de kısıtlamayı ihlal eden 4 kafadar uyuşturucu madde ile yakalandı ViDEO


    İzmir de kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracından uyuşturucu çıktı #1

    KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

    Polis ekiplerince üst aramaları ve kimlik sorguları gerçekleştirilen şahıslar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, şahıslara ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden’ adli ve idari işlem başlatılacağı öğrenildi.

    İzmir de kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracından uyuşturucu çıktı #2

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