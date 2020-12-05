İzmir'de kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracından uyuşturucu çıktı

Konak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polis ekiplerinin uygulamasına takıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında motosikletli yunus timlerince içerisinde 4 şahsın bulunduğu 35 HSD 92 plakalı kamyonet durduruldu.

ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Alsancak Gar önündeki denetimlerde, araçtan indirilerek kimlik sorguları yapılmak istenen AA., H.B., VK ve H.B., isimli şahıslardan ikisinin üzerinde kimlik olmadığı tespit edilirken, ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalar da bir miktar bonzai bulundu.

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KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Polis ekiplerince üst aramaları ve kimlik sorguları gerçekleştirilen şahıslar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, şahıslara ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden’ adli ve idari işlem başlatılacağı öğrenildi.



