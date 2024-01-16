İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kuaförü bıçaklayarak öldürdü İzmir'de karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan şahıs, kuaförü bıçaklayarak öldürdü.

İHA

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelen olayda M.A. (45), karısı B.A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'nın bıçak darbelerine maruz kalarak boynundan ve kalp bölgesinden yaralanan Çelik, can havliyle kaçmak isterken yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Olay sonrası iş yerinde bekleyen cinayet şüphelisi M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sercan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü iddia etti

Şüpheli M.A.'nın ilk ifadesinde Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)