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    İzmir'de kıymalı börek için olay çıkaran saldırgan tutuklandı

    Fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince satırla tahta tezgahı kıran saldırgan mahkemece tutuklandı. Saldırganın ifadesinde sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 16:24
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    İzmir'de kıymalı börek için olay çıkaran saldırgan tutuklandı

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan fırına giren ve alkollü olduğu öne sürülen Murat Ç., kıymalı börek istedi.

    Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı börek kalmadığını söyledi.

    SATIRLA TAHTA TEZGAHI KIRDI

    Bunun üzerine öfkelenen Murat Ç., 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?' dedikten sonra genç kıza hakaret etti.

    Dışarı çıkan Murat Ç., bir süre sonra geri dönüp, elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgahı kırdı.

    Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp, parasını ödedikten sonra ayrıldı. Bu anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kıymalı börek kalmadığı için satırla saldırdı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.'yi gözaltına aldı.

    Murat Ç.'nin ifadesinde, kendisine börek satılmadığı gerekçesiyle sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de kıymalı börek için olay çıkaran saldırgan tutuklandı #1

    İzmir de kıymalı börek için olay çıkaran saldırgan tutuklandı #2

    İzmir de kıymalı börek için olay çıkaran saldırgan tutuklandı #3

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