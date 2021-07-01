İzmir'de kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı

Fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince öfkeye kapılan alkollü müşteri Murat Ç.'nin o anları kameraya yansıdı. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Coşkun Kale Sokak'ta bulunan fırına gelerek kıymalı börek isteyen Murat Ç., börek kalmadığını duyunca çılgına döndü.

Alkollü olduğu iddia edilen Murat Ç., tezgahın başında bulunan Özge G.'ye (20) 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?’ dedikten sonra hakaret etmeye başladı.

SATIRLA SALDIRDI

Ardından evine giden Murat Ç., geri dönüp elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgaha zarar verdi. Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp parasını ödedikten sonra ayrıldı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.’yi gözaltına aldı. İşletmeci Özgür Kaçmaz (23), “Her zaman gelen müşterimizdi. Kıymalı börek olmayınca sinirlenmiş. Bağırıp çağırmaya başladı. Kız arkadaşım da dışarı çıkmasını istemiş. Bunun üzerine tehdit ettikten sonra evinden satır alıp gelip dükkanı dağıtmış. Ardından da yiyecek bir şeyler alıp gitmiş. Şikayetçi olduk." dedi.

Murat Ç.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kıymalı börek kalmadığı için satırla saldırdı