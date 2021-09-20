İzmir'de kız çocuğunu taciz eden babaya tutuklama

Babasının cinsel tacizine maruz kalan ve tutuklama kararı sonrası teslim edildiği anneannesinin evini basan ağabeyi tarafından götürülmek istenen 15 yaşındaki kız çocuğu, devlet korumasına alındı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde yaşayan 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E.'nin (42), 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladığı iddia edildi.

4 yıl süren taciz olayı Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son bulurken, E.B. kaçarak evlendi.

SES KAYITLARIYLA KÜÇÜK KIZINA TACİZİ DE ORTAYA ÇIKTI

Serkan E., cezaevinden dönünce bu kez küçük kızı S.E.'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Anne, durumu öğrenince kızın üzerine kayıt cihazı yerleştirdi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi.

EŞİ SİLAHLA VURDU

Çıkan tartışmada Asya D., evdeki tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SAPIK BABA TUTUKLANDI

Asya E.'nin serbest kalması için avukat Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında da 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra anneannesine teslim edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polisin gözaltına aldığı Serkan E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ANNEANNESİNE VERİLDİ, AĞABEY EV BASTI

Aynı gün S.E.'nin ağabeyi A.E. (17), elinde bıçak olduğu ileri sürülen arkadaşı M.M.'yi de yanına alarak pompalı tüfekle anneannesinin evini basarak S.E.'yi götürmek istedi. Evdekiler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polisten yardım istedi. Polisin geldiğini fark eden A.E., elindeki pompalı tüfeği evin bahçe duvarından atıp, gizlemek istedi. Polis, A.E. ve arkadaşı M.M.'yi gözaltına aldı.

A.E.'nin bahçeye attığı tüfeği de bulunup, incelenmek üzere el konuldu. Polislerin gelmesiyle sokağa çıkan S.E. ise ölümle tehdit edildiğini söyledi. Gözaltına alınan A.E. ve arkadaşı, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşananların ardından S.E., devlet korumasına alındı. Yakınları, S.E.'nin kendilerinde kalmasını istedi.