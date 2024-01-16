İzmir'de kız kaçırma meselesi: Pompalıyla çatışan 8 kişi adliyede Karşıyaka ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan, 4 kişinin pompalı tüfek ile yaralandığı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Önceki gün Örnekköy Mahallesi'nde meydana gelen kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, pompalı tüfekli çatışmaya dönüştü.

Silah seslerini duyan mahalleli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis çatışmayı sonlandırırken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi özel bir hastaneye kaldırdı.

16 yaşındaki genç gözaltında

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin karşılıklı olarak ateş ettikleri, bu sırada bir vatandaşın yaşananları 'Teksas'a çevirdiler' diyerek tepki göstermesi yer aldı.

4 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken polis, H.U.'yu (16) gözaltına aldı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi daha belirledi.

Polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüpheliler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. yakalandı.

8 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 37 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ayrıca çatışmada kullanıldığı değerlendirilen 3 tüfek de polis ekiplerince el koyuldu.

Gözaltına alınan H.U.'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, bugün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)