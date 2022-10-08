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    İzmir’de kız yurdu sapığı gözaltına alındı

    Her gece aynı yere gelerek kaldırımda uygunsuz hareketler sergileyen şahıs, kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçerek şüpheliyi yakaladı.
    • 08.10.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 14:40
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    İzmir’de kız yurdu sapığı gözaltına alındı

    İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız yurdunun karşısında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Yurttakiler tarafından bir şahsın sokak ortasında uygunsuz hareketler yaptığı görüldü.

    Öğrenciler dışarı çıkamadı

    İddiaya göre şüphelinin her gece aynı yere gelerek kaldırımda yaptığı hareket nedeniyle, öğrenciler dışarı çıkmaya korkar oldu.

    Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videonun ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    İzmir’de kız yurdu sapığı gözaltına alındı #1

    Geniş çaplı çalışma başlatıldı

    Ekipler şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürüterek 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi.

    Gözaltına alındı

    Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA'nın aktarımına göre; şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de kız yurdu sapığı gözaltına alındı #2


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