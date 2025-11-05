İzmir'de Kızılay personeline silahlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızılay Aşevi çalışanı Ahmet Cinoğlu, Basmane semtindeki Alim Şerif Onaran Sokak ile 960 Sokak’ın kesişim noktasında, Basmane Camii’nin arka bölümüne yemek dağıtımı için gitti.

İddiaya göre, hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttığı sırada yanına gelen iki kişi yemek istedi. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Şüphelilerden biri, belindeki tabancayı çıkararak Cinoğlu’na iki el ateş etti. Kurşunların her iki ayağına isabet ettiği Cinoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

AMELİYATA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çalışan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorlar, Cinoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen saldırganın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.