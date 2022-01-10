İzmir'de kızına istismardan ceza alan baba, 7 yıl sonra iftira gerekçesiyle beraat etti

2012 yılında kızına cinsel istismarda bulunarak cezaevine giren şahıs, kızının 7 yıl sonra 'Evde kalmak istemediğim için babama iftira attım' ifadesiyle beraat etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2012 yılında yaşanan olayda, ortaokul öğrencisi M.K., teknoloji ve tasarım öğretmenine mektup yazarak, 4 yıl önce babası Z.K.’nin cinsel istismarına uğradığını anlatmıştı.

Öğretmenin ihbarı üzerine ise Z.K. hakkında adli süreç başlatıldı. Soruşturma sonunda Z.K. hakkında 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan dava açılırken, M.K. ise devlet korumasına alındı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Suçlamaları reddeden Z.K., İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 2014 yılında zincirleme olarak kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Z.K.'nin avukatı cezaya itiraz edip, dosyayı temyize taşıdı.

BABASINA İFTİRA ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

2015 yılında yetiştirme yurdundan kaçan M.K., polis ekiplerince bulundu. M.K. ifadesinde, yurttan kendi isteğiyle kaçtığını ve 2012 yılında da ailesinin evinde kalmak istemediği için babası Z.K.'ye iftira attığını söyledi.

Dosya, 2017 yılında Yargıtay'da görüşülmeye başlandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, M.K.'nin babasına iftira attığını söylemesiyle yerel mahkeme kararının onanmasını talep etti.

KARARIN BOZULMASINI TALEP ETTİ

Aradan yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra geçen ekim ayında Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, M.K.'nin beyanlarının soyut olduğu, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve sanık hakkında uzun süre sonra şikayette bulunulmuş olması gerekçesiyle oy birliğiyle kararın bozulmasına karar verip, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

DURUŞMADA DA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tutuksuz sanık Z.K., bozma kararının ardından 30 Aralık'ta İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Z.K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı. Söz alan M.K. de babasından şikayetçi olmadığını belirterek, bozma kararına uyulmasını talep etti.

BABA BERAAT ETTİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Z.K. için beraat kararı istedi. Konuşmaların ardından heyet kararını açıkladı. Heyet; yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığına kanaat getirerek, Z.K.'nin beraatine karar verip, duruşmayı bitirdi.

"MÜVEKKİLİM BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDI"

Z.K.'nin avukatı, beraat kararının geç geldiğini ve bu durumun yargılamanın kanayan yaralarından biri olduğunu belirterek, "Yeniden yapılan yargılamada da müvekkilim beraat etti. 7 yıllık temyiz süreci oldu. 7 yıllık süreç, insan hayatı için oldukça uzun. Müvekkilim de bu süreçte çok yıprandı." dedi.