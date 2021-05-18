İzmir'de kızını boğan anne: Uyuşturucu kullanıyordu

İzmir'de kızını boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan anne, kızıyla uyuşturucu kullandığı için kavga ettiklerini bu sırada boğuşma esnasında kızını eşarpla boğarak öldürdüğünü söyledi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında yaşayan Ayşe Vural, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kızını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Kadın gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese giden sağlık ekipleri, Ayşe Vural'ın kızı 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldüğünü belirledi.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri, evde bulunan Ayşe Vural'ın eşi S.V. ve oğlu Ö.V.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne Vural'ın kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep Vural'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Öte yandan kızını öldürdüğünü itiraf eden anne, emniyetteki ilk ifadesinde "Kızım sürekli uyuşturucu kullanıyor ve eve zaman zaman gelmiyor. Yine bu nedenle aramızda kavga çıktı. Boğuşma sırasında yere düşünce ben de dengemi kaybederek üzerine düştüm. Bayıldı zannettim. Mutfaktan odaya taşıdım. Ancak saatlerce kendine gelmedi. Öldüğünü anlayınca teslim olmaya karar verdim." dedi.