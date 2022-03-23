İzmir'de kızını öldüren anne için rapor beklenecek

29 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıkan tutuklu anne için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden istenen raporun beklenmesine karar verildi.

İzmir’in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural (59), kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek teslim oldu.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti.

Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın (29) yatağında cansız bedenini buldu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Ayşe Vural, eşi S.V. (70) ve oğlu Ö.V. (25) gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KIZI MEZARA, ANNESİ CEZAEVİNE GİRDİ

Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı.

S.V. ve Ö.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üst soy veya alt soydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar baba S.V. ile kardeş Ö.V.'nin yargılanmalarına bugün devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celsede tanık olarak dinlenen Zeynep Vural’ın kardeşi F.Ö., Zeynep’in uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle aklının gidip geldiğini savundu.

“AKLI GİDİP GELİYORDU”

“Olaylardan önce Zeynep normal bir çocuktu.” diyen F.Ö., şöyle devam etti:

“10 senedir psikolojik olarak zor zamanlar geçirdi. Son 2-3 yıldır ise tamamen bizden uzaklaştı. Benden habersiz Isparta’ya evime geliyordu. Birkaç gün kalıp ‘Dayanamıyorum size zarar verebilirim’ deyip, gidiyordu. Oturduğu yerde tuvaletini yapıp saatlerce kalkmıyordu. Bir gün çalıştığım yere geldi. Eline bıçak alıp, patronun kızını 6’ncı kattan atmakla tehdit etti. Ben ikna edip bıçağı elinden aldım. Aklı gidip geliyordu. ‘Anneni öldüreceğim, evi yakacağım’ diyordu. Dakikası dakikasını tutmuyordu. Annem, Zeynep’in iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Madde bağımlısı gibi değil de hasta gibi bakıyorduk ona. Benim evimdeyken, bir gün eline bıçağı alıp eşimi bıçaklayacağını söylemişti.”

RAPOR BEKLENECEK

Talebi sorulan tutuklu sanık Ayşe Vural ise “Talebim yoktur. Devletime güveniyorum.” dedi.

Ayşe Vural’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Vural için geçen celsede Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden istenen raporun beklenmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

“BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU”

Emniyetteki ifadesinde Ayşe Vural, kan donduran olayın detaylarını anlatmıştı.

Olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaretlerde bulunduğu öne süren Ayşe Vural, “Kızım olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. Ben de ‘Nereye gidiyorsun’ dediğimde bana ağır hakaretlerde bulunarak küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur.” demişti.

“KUSMUĞUNU TEMİZLERKEN SAÇIMDAN TUTUP SAVURDU”

Kızının öğleden sonra eve döndüğünü ifade eden Ayşe Vural, “Dışarı çıkan kızım öğleden sonra eve tekrar geldi. Odasına çekildi. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben de yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Ben de temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutarak sert bir şekilde çekip sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert bir şekilde yere düştü.” diye konuşmuştu.

"POŞETİ BAŞINA GEÇİRDİM"

Bu sırada bulduğu poşeti başına geçirdiğini kaydeden Ayşe Vural, “Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum.” ifadelerini kullanmıştı.

“SABAHA KADAR YANINDA UZANIP ONUNLA KONUŞTUM”

Zeynep’i yatağına oğlu Ömer’in taşıdığını belirten Ayşe Vural, şunları söylemişti:

“Öldüğünden emin olunca da oğlum Ömer V’ye seslenerek, ‘Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın’ dedim. Oğlum da gelerek Zeynep’i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bir bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabahında da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep’i öldürdüğümü söyledim ve ‘karakola gidiyorum’ diyerek evden çıktım.”

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN BİZİ ÜZÜYORDU”

Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu söyleyen Ayşe Vural, “Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Bu olayın tek sebebi kızımın uyuşturucu bağımlısı olması ve bize eziyet etmesidir.” diyerek pişman olduğunu dile getirmişti.