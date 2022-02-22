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    İzmir'de kızını taciz eden komşusunu iz sürerek buldu

    Sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden iki çocuk babası sapık komşu, mağdurun annesinin 'para karşılığında fotoğraf atarım' tuzağı üzerine yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 11:25
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    İzmir'de kızını taciz eden komşusunu iz sürerek buldu

    İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Z.B., iddiaya göre sosyal medya üzerinden farklı hesaplar açan bir şüpheli tarafından çıplak fotoğraf istemiyle yaklaşık 2 ay boyunca tacize uğradı.

    Durumu öğrenen ve tacizcinin 'Seni her gün görüyorum' diyerek Z.B.'nin nerelere gittiğini söylemesi üzerine paniğe kapılan anne Sevilay B., şüphelinin yakınlarda biri olduğunu düşündü.

    TACİZCİYİ BULMAK İÇİN TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

    Tacizcinin mesajları üzerine korkusu artan anne Sevilay B., tacizciyle kızıymış gibi yazıştı. Anne, tacizciye 50 lira karşılığında çıplak fotoğraflarını göndereceğini söyledi ve parayı yakınındaki markete bırakmasını istedi. Markete giden şüpheli, 50 lirayı denildiği gibi market sahibine bıraktı.

    Bu sırada güvenlik kameraları da şüpheliyi kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, 'Senin çocuklar mı alacak?' şeklinde sorusuna, 'Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak. Tamam' diye yanıt verdiği görüldü.

    ŞÜPHELİ KOMŞULARI ÇIKTI

    Markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sevilay B., şüphelinin evli ve iki çocuk babası olan karşı komşuları Ali D. (32) olduğunu gördü.

    GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

    Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İzmir de kızını taciz eden komşusunu iz sürerek buldu #1

    MAĞDUR ANNE-KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

    Anne Sevilay B. ile kızı Z.B., olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı.

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