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    İzmir'de kızıyla tartışan anne katil oldu

    Kızını öldürdükten sonra polislere giderek cinayeti itiraf eden anne, eşi ve oğluyla beraber gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:06
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    İzmir'de kızıyla tartışan anne katil oldu

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında yaşayan A.V. adındaki kadın, 29 yaşındaki kızının katili oldu.

    Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.V., “Kızımı öldürdüm” diyerek polis ekiplerine teslim oldu.

    BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Kadın gözaltına alınırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri,  Zeynep V.’nin boğularak öldüğünü belirledi.

    EŞİYLE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, evde bulunan A.V.’nin eşi S.V. ve Ö.V.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.’nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep V.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de kızıyla tartışan anne katil oldu #1

    İzmir de kızıyla tartışan anne katil oldu #2

    İzmir de kızıyla tartışan anne katil oldu #3

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