İzmir'de kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Ayrı yaşadığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralanırken gözaltına alınan şahıs, emniyetteki ifadesinde kıskançlık yüzünden bıçakladığını söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde Nurel Türkmen, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile yolda yürürken karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., karısını defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Talihsiz kadın, aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alındı

Türkmen'i defalarca bıçaklayan eşi Ş.T. ise, polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin, ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.