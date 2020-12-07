İzmir’de kocasının 9 yerinden bıçakladığı kadın, şikayetini geri çekti

Kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affeden kadın, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası” dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu Bilvar (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan Bilvar (29) ile evlenmek istedi.

Mutlu Bilvar, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan Bilvar ile evlendi.

9 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan Bilvar, gittikçe agresifleşti ve şiddet uygulamaya başladı.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, 2018 yılının Nisan ayında yine böyle bir kavga sırasında Doğukan Bilvar, eşini tam 9 yerinden bıçakladı.

BİR ARKADAŞININ EVİNE SIĞINDI

Ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından gittiği evinde yine şiddet görünce, bu evliliği bitirmeye karar verdi.

Karakola giderek kocasını şikayet eden Mutlu Bilvar, telefonunu kapattı ve yerini kimsenin bilmediği bir arkadaşının evine sığındı.

Ancak 2019 yılının Mayıs ayında Doğukan Bilvar, dedektif gibi iz sürerek eşinin Konak'ta saklandığı evi buldu.

SİLAHLA ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Kocasının evi bastığını gören Mutlu Bilvar da evin arka bahçesinden kaçmak istedi.

Gözü dönmüş koca, elindeki tüfeği 3 kez ateşledi. Mutlu Bilvar, bu kez bacağından yaralandı. Doğukan Bilvar, 4’üncü kez silahı ateşlemek istese de silah tutukluk yaptı ve genç kadın bahçe duvarından atlayarak kaçmayı başardı.

Cani koca tutuklanırken bacağından ameliyat olan ancak sakat kalan genç kadın, hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran kocasının hapisten çıkması halinde kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

“TEPKİLERİ BİLİYORUM AMA O ÇOCUKLARIMIN BABASI”

Ancak Mutlu Bilvar, geçtiğimiz günlerde kocasını afetti.

Şiddet gören Mutlu Bilvar, kocası Doğukan Bilvar'ı çocuklarıyla birlikte cezaevinde ziyaret edip, tüm şikayetlerini geri çekti.

Genç kadın, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim." dedi.

“ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Mutlu Bilvar, o dönem verdiği röportajda kocasının cezaevindeyken bile rahat durmadığını, kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

“Ben o canavarla aynı çatı altında bir daha asla kalmam." diyerek feryat eden kadın, şöyle konuşmuştu:

"Ölmekten korkuyorum. Beni bu caniden kurtarın. Kimliği değiştirip başka bir kentte yaşamak istiyorum. Gazetelerin 3. sayfalarına haber olmak istemiyorum."