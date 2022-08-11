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- İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi öldü
İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi öldü
- 11.08.2022 - 15:46
İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Deniz Özarslan (36), 28 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.
Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Organları bağışlanacaktı
Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı.
Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı.
Makineye bağlı yaşıyordu, hayatını kaybetti
Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.