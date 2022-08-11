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    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi öldü

    Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu 31 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca ise her yerde aranıyor.
    • 11.08.2022 - 15:46
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    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi öldü

    İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Deniz Özarslan (36), 28 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

    Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Organları bağışlanacaktı

    Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi öldü #1

    Testi pozitif çıktı

    Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı.

    Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı.

    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi öldü #2

    Makineye bağlı yaşıyordu, hayatını kaybetti

    Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

    DHA’nın haberine göre Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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