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    İzmir'de kokoreç yerken diline iğne batan kadın hastaneye koştu

    42 yaşındaki kadının diline, kokoreç yerken iğne battığı ortaya çıktı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının diline yerleşen iğne, operasyonla alındı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:33
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    İzmir'de kokoreç yerken diline iğne batan kadın hastaneye koştu

    İzmir’in Menemen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için kokoreççiye giden Fatma Yüce (42), yemek yerken dilinde ve boğazında acı hissetti.

    Yaşadığı anlık acının üstünde durmayan Yüce, bir süre sonra yutkunurken ve yemek yerken hissettiği boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitti.

    Yapılan kontrolde Yüce'nin diline iğne battığı tespit edildi. Fatma Yüce'nin dilindeki iğne, operasyonla alındı.

    “DİLİNDE BİR İĞNE DURDUĞUNU GÖRDÜK”

    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Hastanın dil hareketiyle ağrıyı tarif ettiği durumlarda ayırıcı tanı için aklımıza gelen ilk şey; dil ve ağız tabanı tümörleri. Yaptığımız görüntülemede dilinde bir iğne durduğunu gördük. Daha çok bu tür şikayetlerle başvuruda bulunan hastaların, başörtülerini takarken ağızda tuttukları iğneyi yutmaları sonucu dil kökünde ya da dilde dışarı çıkarılamayan iğne bulunması çok sık rastladığımız bir durum. Ancak bu olayın yemek esnasında gerçekleşmiş olması çok şaşırtıcı." diye konuştu.

    İzmir de kokoreç yerken diline iğne batan kadın hastaneye koştu #1

    “ŞİKAYETTE BULUNMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

    Kokoreç yerken olayın yaşandığını belirten Fatma Yüce, yuttuğu iğnenin kokoreçten mi yoksa ekmekten mi çıktığını bilmediği için işletmeden şikayetçi olmayı düşünmediğini söyledi.

    Yaşadıklarını anlatan Yüce, "Boğaz enfeksiyonu teşhisi koyuldu ama iğne olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Kokorecin içinde miydi yoksa ekmeğin içindeki bir maddeyi mi yutup yutmadığımı bilmediğim için şikayette bulunmayı düşünmüyorum." dedi.

    İzmir de kokoreç yerken diline iğne batan kadın hastaneye koştu #2

    İzmir de kokoreç yerken diline iğne batan kadın hastaneye koştu #3

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