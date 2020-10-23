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- İzmir'de kokoreççiye sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
İzmir'de kokoreççiye sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Sahte içki satışı yapılan bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda, çok miktarda etil alkol ele geçirildi.
- AA
- 23.10.2020 - 09:16
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kokoreç dükkanında sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, kokoreççi ve şüphelinin diğer adreslerinde arama gerçekleştirdi.
230 LİTRE ETİL AKOL İLE 20 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU
Aramalarda, yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi, alkol yapım kiti, etiket, alkol aroması ve anason yağı ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.