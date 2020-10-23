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İzmir'de kokoreççiye sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'de kokoreççiye sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Sahte içki satışı yapılan bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda, çok miktarda etil alkol ele geçirildi.