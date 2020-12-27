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    İzmir’de komşu kavgası: 4 yaralı

    Yaşanılan kavganın ardından sokak içerisinde çok sayıda cam kırıklarının olduğu görülürken, 1’i kadın 4 kişinin darp sonucu yaralandığı öğrenildi.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 09:03
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    İzmir’de komşu kavgası: 4 yaralı

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde, aralarında husutmet bulunan komşular arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından çok sayıda kişi kavgaya karıştı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi.

    İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kavgaya kısa sürede müdahale ederek olayların daha da büyümesini önlendi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Yaşanılan kavganın ardından sokak içerisinde çok sayıda cam kırıklarının olduğu görülürken, 1’i kadın 4 kişinin darp sonucu yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok sayıda kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Öte yandan, yaralılar tedavileri yapılmak üzere Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili havaya ateş açılarak kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfeğe ekipler tarafından el konuldu.

    Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de komşu kavgası: 4 yaralı #1

    İzmir’de komşu kavgası: 4 yaralı #2

    İzmir’de komşu kavgası: 4 yaralı #3

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