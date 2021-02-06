İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti

Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Konak İlçesi Trakya mahallesinde Ahmet E. ve Bulut T. arasında henüz bilnmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

PENCERESİNDEN ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine, Ahmet E. evinin pencerisinden pompalı tüfekle sokaktaki Bulut T.'ye ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Saçmaların isabet ettiği Bulut T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna çok sayıda saçmanın isabet ettiği Bulut T.'nin ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri aileler arasında yeni bir olay çıkmaması için güvenlik önlemi aldı.

Ahmet E.'nin evine giden polis, şüpheliyi ikna ederek suç silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









