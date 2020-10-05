Dolar
7.7595
0.0193%
Euro
9.1012
0.0505%
Altın
1891.62
-0.4048%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
472.326
-0.3256%
Bitcoin
83062.72
0.7307%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İzmir'de komşuların kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandı

    Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisine devam edilirken, polis ekipleri iki şüpheli komşuyu gözaltına aldı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 08:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de komşuların kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandı

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4334 Sokak'ta komşular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgada Fuat Ş. (49) göğsünden, Doğucan Y. (22) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı.

    BİRİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fuat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    İzmir de komşuların kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandı #1

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Polis, kavgaya karışan Ş.B. (37) ve İ.B.'yi (36) gözaltına aldı.

    İzmir de komşuların kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir