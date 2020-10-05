İzmir'de komşuların kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandı

İzmir'de komşuların kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisine devam edilirken, polis ekipleri iki şüpheli komşuyu gözaltına aldı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4334 Sokak'ta komşular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Fuat Ş. (49) göğsünden, Doğucan Y. (22) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı.

BİRİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fuat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, kavgaya karışan Ş.B. (37) ve İ.B.'yi (36) gözaltına aldı.