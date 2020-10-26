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- İzmir'de komşusuna giderken merdivenden düştü: Hayatını kaybetti
İzmir'de komşusuna giderken merdivenden düştü: Hayatını kaybetti
Yaşlı bir adam, ziyarete gittiği komşusunun evinde merdivenden düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden adamla ilgili polis, soruşturma başlattı.
- İHA
- 26.10.2020 - 09:10
İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir eve 69 yaşındaki Fehmi Şenay, misafriliğe gitti.
Eşiyle beraber komşusunun evine ziyarete giden Şenay, talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaşlı adam, eve çıkarken korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.