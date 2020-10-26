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    İzmir'de komşusuna giderken merdivenden düştü: Hayatını kaybetti

    Yaşlı bir adam, ziyarete gittiği komşusunun evinde merdivenden düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden adamla ilgili polis, soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 09:10
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    İzmir'de komşusuna giderken merdivenden düştü: Hayatını kaybetti

    İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir eve 69 yaşındaki Fehmi Şenay, misafriliğe gitti.

    Eşiyle beraber komşusunun evine ziyarete giden Şenay, talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaşlı adam, eve çıkarken korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    İzmir de komşusuna giderken merdivenden düştü: Hayatını kaybetti #1

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