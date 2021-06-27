Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
291.790
6.80%
EXEN Coin
31.07
12.77%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İzmir'de konservatuvar öğrencisi ev yapımı içkiden öldü

    Ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen konservatuvar öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de konservatuvar öğrencisi ev yapımı içkiden öldü

    İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde gece saatlerinde Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu.

    Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

    İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİYDİ

    Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

    İzmir de konservatuvar öğrencisi ev yapımı içkiden öldü #1

    İzmir de konservatuvar öğrencisi ev yapımı içkiden öldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir