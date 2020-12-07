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    İzmir’de kontrolü kaybeden sürücü yayaya çarptı: 1 ölü

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yayalardan biri hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 14:57
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 15:39
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    İzmir’de kontrolü kaybeden sürücü yayaya çarptı: 1 ölü

    A.E. adlı sürücü, 09 SK 177 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda önüne bir yaya çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyerleri yıkıp, yolun alt kısmında yer alan otoparka girdi.

    Otomobil, otopark yolunda yürüyen iki kadın yayaya çarptıktan sonra park halindeki başka bir cipe çarparak durabildi.

    KADINLARDAN BİRİ CAN VERDİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İki yayanın üzerinden de kimlik çıkmazken, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Diğer yaya ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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