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İzmir’de kontrolü kaybeden sürücü yayaya çarptı: 1 ölü

İzmir’de kontrolü kaybeden sürücü yayaya çarptı: 1 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yayalardan biri hayatını kaybetti.