İzmir'de kopan bir kaya parçası evin duvarını yıktı

İzmir’de kayalık bölgeden kaya parçası koptu. Kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düşerek duvarı yıktı. Olayda ise kimse yaralanmadı.

İzmir'de saat 03.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda, kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı.

Dairenin odası kullanılamaz halde

Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunudu.





"Kedilerimizin yuvası vardı"

İHA'nın haberine göre, evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, "Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi.



