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- İzmir'de köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı
İzmir'de köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı
- 06.10.2022 - 21:02
İzmir'de saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda Koray Yüksel (48) köpeğini gezdirdiği sırada parkta bulunan C.G. (43), H.Ş. (37), T.Y. (52) ve K.K. (41) ile köpek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Çıkan arbedede Koray Yüksel, kırık cam şişesi ile boğazından yaralandı.
Kırık cam şişesiyle boğazını kestiler
Parkta bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
İHA'nın aktardığına göre hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.