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İzmir'de köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta köpeğini gezdiren adama saldıran ve cam şişesiyle boğazından yaralayan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.