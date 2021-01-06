İzmir'de köpek sahibi kadın, veterinere saldırdı

Köpeğini kontrole getiren bir kadın tarafından tekmelenerek darbedilen veteriner hekim, şikayette bulundu.

İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan veteriner kliniğine köpeğini getiren bir kadın, iddiaya göre bir anda öfkelenerek veteriner hekime saldırdı.

Hekimi tekmeleyen kadın, araya giren vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

VETERİNER ŞİKAYETÇİ OLDU

Veteriner hekim ise olay üzerine şikayette bulundu. Polis, tarafların ifadesine başvururken, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir, meslektaşına yönelik şiddete tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

"BİZE BUNU YAPAN, HAYVANINA NELER YAPAR"

Özdemir, açıklamasında şunları söyledi:

"Veteriner hekime şiddetin olduğu yerde, insanların, hayvan sevgisi olduğu için hayvan beslediğine olan inancımız her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle bir an önce yapılacak yasa değişikliğinde hayvan haklarına insanların müdahaleleri üzerine ciddi kafa yorarak, yeni maddelerle düzenlemeye gidilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutmayın bize bunu yapanlar, kendini sahibi olarak gördüğü hayvanına neler yapar?"