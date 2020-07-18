- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de köprü altından erkek cesedi çıktı
İzmir'de köprü altından erkek cesedi çıktı
Belediye çalışanları, metroya ait olan üst geçit köprüsü altında, erkeğe ait bir ceset ile karşılaştı.
- DHA
- 18.07.2020 - 11:37
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sabah saatlerinde ilginç bir olayla karşılaştı.
Kahraman Mahallesi'ndeki metro üst geçit köprüsü altında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
ÖLÜ ÇIKTI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.
ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik bilgilerininin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.