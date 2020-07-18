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    İzmir'de köprü altından erkek cesedi çıktı

    Belediye çalışanları, metroya ait olan üst geçit köprüsü altında, erkeğe ait bir ceset ile karşılaştı.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 11:37
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    İzmir'de köprü altından erkek cesedi çıktı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sabah saatlerinde ilginç bir olayla karşılaştı.

    Kahraman Mahallesi'ndeki metro üst geçit köprüsü altında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    ÖLÜ ÇIKTI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

    ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

    Erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik bilgilerininin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    İzmir'de köprü altından erkek cesedi çıktı #1

    İzmir'de köprü altından erkek cesedi çıktı #2

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