İzmir'de korkunç görüntüler: Şiddet uyguladıkları kediyi kapıya sıkıştırdılar

Kediyi döven 2 çocuğun ertesi gün yine aynı kediyi kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk, kafeye sığınan bir kediyi bayıltana kadar dövdü. Bununla da kalmayan şüpheliler, kediyi kafenin kapısına sıkıştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KEDİYİ DÖVDÜKLERİNİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Kafeteryanın işletmecisi Gökben Kırdı, yaşananları şu ifadelerle anlattı;

"Sabah geldiğimde ortalık darmadağındı. Sokak köpeğinin içeri girdiğini düşündüm ancak içeride insan dışkısı vardı. Hırsız girebileceğini tahmin ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde, iki çocuğun 'Çirkin' adını verdiğimiz siyah renkli sokak kedisine, kütükle ve kedi yuvasıyla vurduklarını gördüm. Şoke oldum. Ne yapacağımı şaşırdım.

"GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIM"

Çirkin'i içeriye aldım, tüm gece onu izledim. Kusma, kanama gibi bir şey yaşamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hayvan polislerine ihbarda bulundum. Ertesi gün de güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabımdan paylaştım.

Kamera kayıtlarını incelediğimde, kediyi dövdükleri gecenin sabahı çocukların tekrar kafeye geldiğini ve kedinin kaçmaması için kapıya sıkıştırdıklarını gördüm. Sabah gelip, işkencelerine devam etmek istemişler."

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"ŞİDDETE MEYİLLİ KİŞİLER"

"Bunu yapanların çocuk olmaları çok üzücü" diyen Kırdı, şöyle devam etti: "Bu çocukların mutlaka psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü psikolojileri bozuk ve birilerini öldürmeye meyilli kişiler.

Çocukluğunda hayvanları öldürerek, işkence yaparak bu suça başlıyorlar. Bu çocukların mutlaka bir psikolojik destek almaları gerektiğini düşünüyorum.





"BU ÇOCUKLARI KAZANMALIYIZ"

Sosyal medya üzerinden çocukları linç edecek duruma gelen pek çok kişi yorumda bulundu. Ben bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor."