İzmir'de korkutan yangın! Mahsur kalan babası için çığlık attı Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise dumandan etkilendi

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İHA

İzmir'in Ergene Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında, korkutan bir yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti.

Müdahale sonucu alevlerin çevre binalara sıçraması engellenirken alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yanarak hayatını kaybetti

Dairede sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıktığı evde hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin oğlu İ.K., gelini H.K. ve torunu B.K.'nin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen İ.K., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken H.K. ve B.K. ise ayakta tedavi oldu.

Feryadı yürek yaktı

Yangında alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı.

Yangında hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)