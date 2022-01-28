Silahla kuyumcu soyan İdris A., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İdris A. ifadesinde, kripto para piyasasında kaybedip borçlandığını ve soygun yaptığını söyledi.

İzmir Bornava’ya bağlı Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'nde, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, maske ve bereyle yüzünü kapatıp kuyumcu dükkanına giren kişi, çalışanlara silahla tehdit edip yaklaşık 55 bin lira değerinde para ve altın alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin belinden çıkarttığı tabancayı çalışanlara doğrulttuğu, ardından bir miktar altın alıp kaçtığı görüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin İdris A. (29) olduğunu belirledi. İdris A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin soygunu gerçekleştirdiği tabanca ve çaldığı altın ile paralar da ekiplerce ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İdris A.’nın ifadesinde, kripto para piyasasına yatırdığı parayı kaybettiğini, soygunu da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İdris A., çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de, kripto para piyasasında kaybedince kuyumcuyu soydu VİDEO

