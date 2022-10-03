İzmir'de küçük çocukların silahla oyunu kötü bitti

İzmir’in Selçuk ilçesinde iki kuzenin evde buldukları silahla oyunu ölüm getirdi. 12 yaşındaki çocuğun silahı doğrultup ateş ettiği kuzeni hayatını kaybetti.

İzmir'de saat 15.00 sıralarında Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kuzen olan M.Ç. (12) ve H.A. (12) adlı çocuklar evde 2 adet tabanca buldu.

Tabancalarla oyun oynamaya başlayan çocuklardan H.A., elindeki tabancayla kuzeni M.Ç.’nin arkasına geçti.

Tabancayı kuzenine doğrultan H.A. tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, M.Ç.’nin başına isabet etti.

Bulduğu tabancayı kuzenine doğrulttu

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tahlisiz çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen aileler sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan aile yakınları olay yerine geldikten sonra eve çıkmak ve çocukları görmek istedi.

Polis ekipleri izin vermeyince aile fertleri ile polisler arasında arbede yaşandı. Öte yandan oyun oynarken kuzenini vurduğu iddia edilen H.A., polis ekiplerince emniyete götürüldü.

İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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