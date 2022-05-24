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    İzmir'de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

    Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı.
    • 24.05.2022 - 04:41
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 05:11
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    İzmir'de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

    İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkiinde, yanında bulunan kız arkadaşı ile sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız çocuğu, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isterken Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpması ile savruldu.

    Tramvay durdu, sürücüler yardıma koştu

    Savrulan küçük kız tramvayın altında kalırken, tramvay ani fren yaparak durdu. Çevredeki vatandaşlar ve trafikte bulunan araç sürücüleri çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir'de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı - VİDEO

    Yaralı kızın durumu ağır

    İHA'nın haberine göre; ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı #1

    Kaza anı, araç içi kamerasınca görüntülendi

    Öte yandan, yaşanan feci kaza trafikte bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın bir anda kendisine çarpan tramvayın altında kaldığı ve çevredeki vatandaşlar ile sürücülerin kızın yardımına koştuğu görülüyor.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı #2

    İzmir de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı #3

    İzmir de küçük kız, sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı #4


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