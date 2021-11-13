İzmir'de küfreden patronunu öldürdü

Pazarcılar arasında küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışma büyürken, patronuna demirle saldıran şahıs, önce darbetti, sonra bıçakladı. Yaralı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan yakalandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Nebi K., yanında çalıştığı patronu İsmail Duran ile küfürlü konuşma sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Nebi K., patronu İsmail Duran’ı önce eline geçirdiği demirle kafasına vurarak yaraladı ardından da bıçakladı.

Çevre sakinlerinin olayı görerek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR İDDİASI

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Nebi K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Nebi K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

YARALI KURTARILAMADI

,Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İsmail Duran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duran’ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





