İzmir'de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar

Bir eve yapılan kumar baskınında polisten kaçmak için yüksekten beton zemine atlayan 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı 1268 Sokak'taki bir evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın yaptı.

3 KİŞİ DUVARDAN ATLADI

Bu sırada polisten kaçmak isteyen 3 kişi ise binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atlayarak, yaralandı. Telefonla 112'yi arayan ve ambulans isteyen yaralıların bu talebinin ardından polis ekipleri de bölgeye gitti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralıların olduğu arsanın kapısındaki kilidin, olay yerine gelen ekiplerce kırılmasının ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

"HAYIRLI OLSUNA GELMİŞTİK"

Yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada, gazetecilerin "Neden atladınız?" sorusuna "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik." cevabını verdi.

İzmir'de kumar baskınından kaçmak için yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı