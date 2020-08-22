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    İzmir'de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar

    Bir eve yapılan kumar baskınında polisten kaçmak için yüksekten beton zemine atlayan 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.08.2020 - 10:40
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 10:40
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    İzmir'de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı 1268 Sokak'taki bir evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın yaptı.

    3 KİŞİ DUVARDAN ATLADI

    Bu sırada polisten kaçmak isteyen 3 kişi ise binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atlayarak, yaralandı. Telefonla 112'yi arayan ve ambulans isteyen yaralıların bu talebinin ardından polis ekipleri de bölgeye gitti.

    İzmir de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralıların olduğu arsanın kapısındaki kilidin, olay yerine gelen ekiplerce kırılmasının ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

    İzmir de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar #2

    "HAYIRLI OLSUNA GELMİŞTİK"

    Yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada, gazetecilerin "Neden atladınız?" sorusuna "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik." cevabını verdi.

    İzmir'de kumar baskınından kaçmak için yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı

    İzmir de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar #3

    İzmir de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar #4

    İzmir de kumar baskınından kaçmak için duvardan atladılar #5

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