Kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 30 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çayönü Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

30 kişi, kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye 38 bin 744 lira, 8 kişiye de maske takma yasağına uymama nedeni ile 7 bin 200 lira olmak üzere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası verildi.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

İzmir’de kumar operasyonu: 30 kişi suçüstü yakalandı ViDEO

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

A.K. isimli bir kişi hakkında, 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

YAKALAMA KARARI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Ayrıca, kumar oynayan şahıslar arasında bulunan İ.Ö. isimli bir şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.