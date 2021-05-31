Kumar oynatıldığı tespit edilen adrese yapılan baskın neticesinde, 43 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara 213 bin 553 lira ceza verildi.

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kumar oynandığına yönelik bilgi aldı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Toplam 43 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten; işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmaktan toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 şüpheli hakkında, 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere de jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

İzmir’de kumar operasyonu: 43 kişiye ceza yağdı VİDEO