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    İzmir'de kumarhane baskını: 239 kişi yakalandı

    Bornova ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 239 kişiye jandarma ekiplerince toplam 434 bin 741 TL ceza kesildi.
    • 26.05.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:19
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    İzmir'de kumarhane baskını: 239 kişi yakalandı

    İzmir'de jandarma ekipleri, kıraathane ve depo gibi yerlerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere baskın düzenledi.

    Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Egemenlik, Beşyol, Yaka ve Laka mahallelerindeki adreste kumar oynayan 239 kişiyi yakaladı.

    239 kişiye 434 bin 741 TL ceza

    Ekipler tarafından 21-23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslara toplam 34 bin 741 TL ceza kesildi.

    DHA'nın haberine göre; Ö.T.  İ.A. ve A.Ç. hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.

    İzmir de kumarhane baskını: 239 kişi yakalandı #1

    İzmir de kumarhane baskını: 239 kişi yakalandı #2


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