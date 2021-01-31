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İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskın

İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kumarhaneye çevrildiği belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.