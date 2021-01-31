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    İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskın

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde kumarhaneye çevrildiği belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 19:24
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    İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskın

    İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda E.B., M.Ç., M.Ö., M.Ö. ve F.B. isimli 5 kişi iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken suçüstü yakalandı.

    5 KİŞİ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

    Şüphelilerden E.B.'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise kumar oynamaktan adli işlem uygulandı.

    İzmir de kumarhaneye çevrilen eve polis baskın #1

    İzmir de kumarhaneye çevrilen eve polis baskın #2

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