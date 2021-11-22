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- İzmir'de kurye kazada hayatını kaybetti
İzmir'de kurye kazada hayatını kaybetti
- DHA
- 22.11.2021 - 01:13
- Güncelleme : 22.11.2021 - 01:32
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Menderes Caddesi’nde havalimanından Gaziemir istikametine seyir halinde olan Gürkan Esmer idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Esmer, metrelerce sürüklenerek su kanalına yuvarlandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esmer’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Esmer’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SON SERVİS
Motosiklet sürücüsü Gürkan Esmer’in Gaziemir ilçesinde bir söğüş dükkanı işlettiği ve aynı zamanda siparişleri motosikletiyle götürdüğü öğrenildi.
Esmer'in havaalanına siparişleri götürdüğü ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği belirlendi. Esmer’in öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.