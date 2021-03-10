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    İzmir'de kuryelerin kazası kamerada

    Kafa kafaya çarpışan motosikletlilerden biri, yaklaşık 4 metre ileriye uçtu.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 20:03
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 20:17
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    İzmir'de kuryelerin kazası kamerada

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı 179 Sokak ve 200 Sokak kesişiminde, iki kurye kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle bir kurye olduğu yere düşerken, diğer kurye yaklaşık 4 metre uçarak bir marketin önüne düştü.

    O ANLAR KAMERADA

    O sırada sokak üzerinden geçen başka bir kurye kazayı görerek yardıma koştu. Market önüne düşen kurye tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken iki kuryenin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza anı ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

    İzmir'de kuryelerin kazası kamerada VİDEO

    İzmir de kuryelerin kazası kamerada #1

    İzmir de kuryelerin kazası kamerada #2

    İzmir de kuryelerin kazası kamerada #3

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