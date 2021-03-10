Kafa kafaya çarpışan motosikletlilerden biri, yaklaşık 4 metre ileriye uçtu.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı 179 Sokak ve 200 Sokak kesişiminde, iki kurye kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir kurye olduğu yere düşerken, diğer kurye yaklaşık 4 metre uçarak bir marketin önüne düştü.

O ANLAR KAMERADA

O sırada sokak üzerinden geçen başka bir kurye kazayı görerek yardıma koştu. Market önüne düşen kurye tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken iki kuryenin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de kuryelerin kazası kamerada VİDEO