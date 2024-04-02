İzmir'de kuyumcu cinayetinin zanlısı kadın kimliğiyle yakalandı: Cinsiyet değiştirdim Alacak meselesinden kuyumcu adamı öldürerek cesedini gece boyu bagajında gezdiren zanlı bekçiler tarafından kadın kimliğiyle yakalanırken, "Ben kadınım sonradan erkek oldum" dediği öğrenildi.

İHA

İzmir''de alacak meselesinden işlenen cinayete ilişkin gelişmeler yaşandı.

Bornova ilçesinde 19 Mart günü kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. ile arkadaşı E.Ö., Burak Reis Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı.

Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

1 kişi teslim oldu

Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.’nün, olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi.

Cansız bedeni bulundu

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni, otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi gece boyu bagajda gezdirdiler

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.

Hırsızlık anı kamerada

Cinayet şüphelisi F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bekçiler tarafından yakalandı

Olaydan 13 gün sonra, bir taksi ile Çamdibi Kamil Tunca Caddesi'ne gelen cinayet zanlısı F.B., bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik çıkan F.B.'nin, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum." dediği öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında olayın zanlısı olduğu belirlenen F.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Otoyolda silah parçaları bulundu

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalandıktan sonra polis merkezine götürülen F.B., daha sonra parçalayarak attığı suç aletinin bulunması için keşfe götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolda silahın bulunması için çalışma yapılırken, atılan silaha ait parça bulunamadı.

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere 3 ilde karış karış gezerek aradığı cinayet zanlısının, olayın gerçekleştiği mahallede Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan uygulamada yakalanması ise dikkat çekti.

Görüntü alınması engellendi

Öte yandan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için zanlıyı sağlık kontrolü olacağı iki hastaneden de gizlice kaçırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)