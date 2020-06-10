İzmir’de kuyumcu, hırsızı derdest edip polise teslim etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi, silahla dükkanını soymaya çalışan zanlıyı, elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdi.

Dün saat 17.00 sıralarında, İzmir'in Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde, yüzünü kapüşonla gizleyerek iş yerine gelen M.B. (29) isimli bir şahıs, Hasan S.’nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi.

"GEL KENDİN AL" DEDİ, SOYGUNCUYU DERDEST ETTİ

Elindeki silahı Hasan S.’ye doğrultan M.B., tezgahtaki altınları istediğini söyledi. Kuyumcu Hasan S. ise M.B.’ye "Gel kendin al" dedi. Bunun üzerine tezgaha yönelen M.B., üç bileziği aldığı sırada hamle yapan Hasan S., şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede giden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE SOYGUNU ENGELLEMİŞ

Öte yandan aynı kuyumcuya 2003 yılında yine bir gasp girişimi olduğu ancak Hasan S.’nin, gaspçıyı elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kuyumcudaki gasp girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan S., bir başka müşteriyle ilgilenirken içeri giren M.B.’nin silahını çıkardığı ardından da Hasan S.’nin silahı aldığı ve arbede çıktığı görüldü.