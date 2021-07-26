Bilezik bakma bahanesi ile kuyumcu dükkanına giren bir kadın el çabukluğu ile piyasa değeri 10 bin lira olan bileziği çalıp dükkandan çıktı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde bir kadın, cumartesi günü saat 14.25 sıralarında bilezik bakma bahanesiyle kuyumcuya girdi.

Tezgahta bulunan Hüseyin Demiroğlu, kadının bakması için bilezikleri tezgahın üzerine koydu.

Sorduğu sorular ile Demiroğlu’nun dikkatini dağıtmaya çalışan kadın, el çabukluğuyla piyasa değeri 10 bin lira olan bileziği alarak telefonunun altına sıkıştırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın, bilezikleri beğenmediğini söyleyerek şüphe çekmeden dükkandan ayrıldı.

Demiroğlu, bir bileziğin eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını izledi.

Görüntülerde hırsızlık anlarını gören Demiroğlu, polise giderek şikayetçi oldu.

İzmir’de kuyumcuda hırsızlık kamerada VİDEO



“BİR ANLIK DALGINLIĞIMDAN FAYDALANDI”

Hüseyin Demiroğlu olay anına ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Şahıs bilezik almak istediğini söyleyerek dükkana geldi. Birkaç kez bileziklere elini uzattı. Teraziden hem gram hem fiyat çıkarırken bir anlık dalgınlığımdan faydalandı. Gözüm terazideyken şüpheli bileziği çaldı. Aslında servisin sonlarında biraz şüphelenmiştim.”





“KESİNLİKLE PROFESYONEL”

İş yeri sahibi Cihan Ölek ise, “Kamera kayıtlarını izleyince çok üzüldüm. Maddi ve manevi olarak sıkıntıya girdik. Olay olduğunda tatildeydim ve tatilim zehir oldu. Kameralarda da izledik. Hırsız kesinlikle profesyonel. İki bilezik alıp birini geri bırakıyor. Emniyete giderek şikayetçi olduk. Şüphelinin bulunacağından eminim. Bu kişiyi tanıyan bilen varsa bize veya emniyete bildirsinler. Çünkü bu tarz kişilerin yerleri cezaevleridir.” sözlerini kaydetti.