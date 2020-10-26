İzmir'de kuzenini bıçaklayıp tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Aralarında tartışma geçen kuzeni tarafından saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Mehtap Mahallesi'nde, iddiaya göre Muammer E., aralarında husumet bulunan kuzeni Mesut E. ile konuşmak için evine gitti.

İkili arasında bilinmeyen nedenle evde başlayan tartışma, sokakta devam etti.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA TÜFEKLE SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada Mesut E., bu kez de pompalı tüfek ile ateş açtı.

Eline saçmaların isabet ettiği Muammer E., kanlar içinde yere yığıldı. Mesut E. ise olay yerinden kaçtı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Muammer E.'yi ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAN LEKELERİ ÇIKSIN DİYE DUŞ ALDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, harekete geçti. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, Mesut E.'yi evden çıkmaya çalıştığı esnada yakaladı. Gözaltına alınan saldırganın, olayda yüzüne ve üzerine kanlar sıçradığı için eve giderek banyo yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.