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    İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü

    Laf dalaşı nedeniyle iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 27.05.2022 - 08:48
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    İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda saat 23.30 sıralarında karşılaşan evli ve 2 çocuk babası Aytaç Özgön (35) ile Sinan D. (22) arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı.

    Gerginliğin artması sonucu Sinan D., Aytaç Özgön'ü vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

    Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Savcı inceledi

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgön'ü ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

    Burada tedaviye alınan Özgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Özgön'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü #1

    Katil suç aletiyle yakalandı

    Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Sinan D. kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalandı.

    Gözaltına alınan Sinan D., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü #2


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