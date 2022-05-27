İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü

Laf dalaşı nedeniyle iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.