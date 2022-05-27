- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü
İzmir’de laf dalaşına girdi, öldürüldü
- 27.05.2022 - 08:48
İzmir’in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda saat 23.30 sıralarında karşılaşan evli ve 2 çocuk babası Aytaç Özgön (35) ile Sinan D. (22) arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı.
Gerginliğin artması sonucu Sinan D., Aytaç Özgön'ü vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Savcı inceledi
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgön'ü ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.
Burada tedaviye alınan Özgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özgön'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil suç aletiyle yakalandı
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Sinan D. kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan Sinan D., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.