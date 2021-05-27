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    İzmir’de lastik botta 21 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 07:55
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    İzmir’de lastik botta 21 göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi.

    YUNAN YİNE İTTİ

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 göçmen kurtarıldı.

    GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir’de lastik botta 21 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de lastik botta 21 göçmen kurtarıldı #2

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