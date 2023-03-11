İzmir'de liselilerden depremzedeler için taşınabilir şarj cihazı Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için çeşitli boyutlarda güneş enerjili ve ışıldaklı taşınabilir şarj cihazı (powerbank) üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye, bölge için seferber oldu.

Gıdadan çadıra, ısıtıcıdan çocuk bezine kadar depremzedelerin temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için vatandaşlar harekete geçti.

İzmir'de Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu kapsamda depremzedeler için çeşitli boyutlarda güneş enerjili ve ışıldaklı taşınabilir şarj cihazı üretimine başladı. İlk etapta üretilen yaklaşık 300 şarj cihazı afet bölgesine gönderildi.

"Ortalama 4 telefon şarj edebiliyor"

Yaptıkları araştırmada depremzedelerin taşınabilir şarj cihazı gereksinimi olduğunu tespit ettiklerini belirten okul müdürü Haci Murat Özkılınç, "Konuyla ilgili Ar- Ge çalışması yaparak, taşınabilir şarj cihazı yapmak için harekete geçtik. Şarj cihazı aynı zamanda ışıldaklı. Elektrik konusunda yaşanabilecek sıkıntılara karşı güneş enerjisi sistemi de ekledik. İmkanlarımız dahilinde yapılan bu güç kaynaklarını deprem bölgesine gönderdik. Bir şarj cihazımız ortalama 4 telefon şarj edebiliyor. Taşınabilir şarj cihazı aynı zamanda güneş enerjisiyle yaklaşık 6 saatte doluyor. Bölgeden bu konuda olumlu dönüş alınca isabetli bir iş yaptığımızı anladık" dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Deprem bölgesindeki vatandaşların aileleriyle daha rahat iletişim kurabilmesi için sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarını belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynel Cem Karakaş (16), "Depremden sonra üzüldüm. Okulda böyle bir faaliyet yapılacağını öğrenince gönüllü olmak istedim" diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Kaan Koçal (16) ise, "Depremden sonra herkes gibi bizler de yastayız. Deprem sonrası arkadaşlarım ve öğretmenlerimle elektronik bölümü öğrencileri olarak taşınabilir şarj cihazı üretimine başladık. Üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

9'ncu sınıf öğrencisi Muhammed Emir Avcı (16) da "Günde ortalama 2-4 saat çalışıyoruz. Depremzedeler için bir şeyler yapmak iyi hissettiriyor, katkı sağladığımız için seviniyoruz. Üretim sürecek. Durmayacağız, çalışacağız" dedi.