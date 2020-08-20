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    İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

    Lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 08:42
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    İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

    İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta bulunan eğlence oyuncaklarından birinin halatı koptu.

    O sırada oyuncakta bulunan 3 kişi ise halatın kopmasıyla yere çakılarak, yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı #1

    İzmir de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı #2

    İzmir de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı #3

    İzmir de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı #4

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