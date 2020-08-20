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- İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı
Lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 20.08.2020 - 08:42
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta bulunan eğlence oyuncaklarından birinin halatı koptu.
O sırada oyuncakta bulunan 3 kişi ise halatın kopmasıyla yere çakılarak, yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.