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    İzmir'de mağaza önündeki televizyonu çaldı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadının, beyaz eşya mağazası önünde duran televizyonlardan birini alıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 14:28
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    İzmir'de mağaza önündeki televizyonu çaldı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Bahar Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasının önüne gelen bir kadın, bu sırada dışarıda duran ve piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan koli içindeki televizyonlardan birini alarak kaçtı.

    Televizyonlardan birinin eksik olduğunun fark edilmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mağaza çalışanları, bir kadının televizyonu alıp, kaçtığını tespit ederek, polise şikayetçi oldu.

    POLİS ARIYOR

    Görüntülerde, yüzünde maske ve güneş gözlüğü olan şüphelinin, mağazanın önünden geçip, bir süre sonra geri dönerek etrafı kontrol ettiği, ardından da koli içerisindeki televizyonu alarak hızlıca uzaklaştığı görüldü.

    Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    İzmir de mağaza önündeki televizyonu çaldı #1

    İzmir de mağaza önündeki televizyonu çaldı #2

    İzmir de mağaza önündeki televizyonu çaldı #3

    İzmir de mağaza önündeki televizyonu çaldı #4

    İzmir de mağaza önündeki televizyonu çaldı #5

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